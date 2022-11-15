Валерий Карпин: Полного счастья не бывает

«Чувствую ли, что я счастливый человек? В чём? Дома счастливый. По жизни? Полного счастья не бывает в принципе.

Главное жизненное правило — быть честным», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, с 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.

Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи в рамках осенних сборов. 17 ноября сборная России сыграет с национальной командой Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана.