«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Джеко 

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте желает видеть нападающего «Интера» Эдина Джеко в своей команде. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что 36-летний форвард может стать свободным агентом в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, наставник «шпор» видит в футболисте «нерадзурри» подходящую замену Гарри Кейну. Представители английской команды уже связались с агентом игрока с целью узнать о возможности перехода.

Добавим, что Джеко выступает за «Интер» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с командой Симоне Индзаги рассчитан до конца сезона-2022/2023.