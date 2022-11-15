Триппьер считает, что сборная Англии заслуживает победу на ЧМ-2022

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что выход в финал Евро-2020 придает английской команде уверенности.

«Мы не боимся говорить, что у нас отличные шансы на победу на грядущем мундиале. Мы уже доходили до финала Евро и можем превзойти это достижение. Мы уверены в своих силах, так как у нас сплоченная команда из 26 фантастических игроков», – приводит слова Триппьера британская пресса.

Напомним, что мировое первенство в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Англии начнет свое выступление в группе B, ее соперниками станут сборная США, Ирана и Уэльса.

21 ноября подопечные Гарета Саутгейта сыграют против иранцев.