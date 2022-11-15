Тренер «ПСЖ» Галтье назвал Месси, Мбаппе и Неймара настоящими профессионалами 

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о форвардах своего клуба. Речь идет о Леонеле Месси, Килиане Мбаппе и Неймаре.

Отмечается, что французский специалист уверен в коллективном успехе нападающих.

«Между Мбаппе, Неймаром и Месси сложились отличные взаимоотношения. Они всегда находятся в контакте друг с другом. Практически ежедневно. Они разного возраста и по характеру они отличаются, но их объединяет то, что они все – настоящие профессионалы. Уверен, что они добьются успеха, играя вместе», – приводят слова Галтье французские СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» остается лидером после 15 матчей, набрав 41 очко. В Лиге чемпионов парижане вышли из группы с первого места и в 1/8 финала встретятся с «Баварией».