Перейра уверен, что Роналду необходим сборной Португалии на ЧМ-2022

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра рассказал, какую роль сыграет форвард Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что хавбек считает 37-летнего нападающего сильной стороной в национальной команде.

«Только Криштиану решать, будет ли это последний чемпионат мира для него или нет. Сейчас он в порядке и будет необходим нам для достижения результата. Он игрок, к которому приковано много внимания, мы все равно будем стараться играть на него, постараемся помочь ему забивать голы. Но мы играем не за Криштиану, а вместе с ним за Португалию», – приводит слова Перейры пресс-служба ФИФА.

Добавим, что соперниками сборной Португалии на групповом этапе чемпионата мира станут сборные Уругвая, Ганы и Южной Кореи. 24 ноября подопечные Фернанду Сантуша встретятся с ганцами.