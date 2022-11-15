Бывший игрок «Тоттенхэма» Аарон Леннон объявил о завершении футбольной карьеры 

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Аарон Леннон принял решение закончить профессиональную карьеру футболиста.

Отмечается, что идея закончить с футболом далась 35-летнему англичанину нелегко.

«Пришло время, чтобы завершить мою карьеру. Все возможные варианты, которые были предложены, не подходят моей семье. Трудное решение. Я связан с футболом с трех лет и я посвятил этому делу 20 своих лет. Я очень волнуюсь и жду, что меня ждет дальше. Я искренне рад, что был частью этого футбольного мира», – сообщает английский игрок в своих соцсетях.

Добавим, что последним клубом в карьере Леннона стал «Бернли», который футболист покинул в июле 2022 года в качестве свободного агента. Большую часть своей карьеры английский хавбек провел в «Тоттенхэме». За состав «шпор» он провел 364 матча, забил 30 голов и отдал 79 результативных передач.