Месси раздумывает о завершении карьеры игрока  

Игрок сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси поделился о своих дальнейшей планах в футболе.

Отмечается, что 35-летний аргентинец спокойно относится к мыслям о завершении карьеры футболиста.

«Моя любовь к футболу не угасла. Я до сих пор люблю просто играть и получать удовольствие. Это единственное, чем я занимался всю жизнь. Несомненно, после того, как я завершу карьеру, моя жизнь останется связана с этой игрой. Не уверен, что буду играть ещё долгое время», – приводит слова аргентинского форварда испанская пресса.

Добавим, что Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года и был удален спустя минуту пребывания на поле. С тех пор 7-кратный обладатель «Золотого мяча» провел за национальную команду 164 матча, забил 90 голов и отдал 51 результативную передачу.

На грядущем чемпионате мира в Катаре подопечные Леонеля Скалони попали в группу C, где встретятся со сборными Мексики, Польши и Саудовской Аравии.