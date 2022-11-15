Коман заявил, что ЧМ в Катаре может стать для него первым и последним

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Это будет мой первый и, возможно, последний мундиаль в карьере, потому что в футболе никогда не знаешь наверняка, что будет дальше. Мне 26 лет. Может, в 30 я буду лучше, но сейчас я уже не ощущаю себя на вершине с точки зрения физической формы.

Выиграть турнир - всегда наша цель. Но после неудачного чемпионата Европы мы не торопимся. Нужно решать задачи по мере их поступления. Что касается фаворитов, помимо нас, я бы выделил Бразилию и Германию», - приводит слова футболиста немецкая пресса.

Напомним, французам предстоит защита титула, который они выиграли четыре года назад на мировом первенстве в России.