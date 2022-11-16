Бензема досрочно завершил тренировку со сборной Франции 

Игрок сборной Франции Карим Бензема преждевременно закончил тренировку с национальной командой. Об этом сообщает французская пресса

Отмечается, что во время тренировочного процесса 34-летний француз обходился без мяча.

Как утверждает источник, обладатель «Золотого мяча» покинул поле спустя 15 минут после начала тренировки. Перед этим нападающий «Реала» пропустил четыре матча подряд в чемпионате Испании.

Добавим, что Бензема дебютировал за сборную Франции в марте 2007 года. С тех пор за национальную команду футболист провел 97 матчей, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.

На чемпионате мира в Катаре подопечные Дидье Дешама сыграют в одной группе со сборными Дании, Туниса и Австралии.