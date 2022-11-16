Щенсны заявил, что не будет принимать участие в чемпионате мира-2026

Вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны заявил, что чемпионат мира-2022 в Катере станет для него последним в карьере.

«Чемпионат мира 2026? Я не могу представить, что смогу играть в футбол в 2026 году с тем же огнем, что и сегодня, и это означает, что я не буду играть в футбол», - приводит слова игрока зарубежная пресса.

Напомним, что футболист отправился вместе с командой Польши на ЧМ-2022 в Катаре. На групповой стадии он встретится со сборными Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.