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«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду на Мбаппе

Но альтернативным вариантом рассматривает и Осимхена из «Наполи».
16 ноября 2022 12:17
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен ускорить процесс перехода португальского нападающего Криштиану Роналду в другой клуб, сообщают английские СМИ.

По данным источника, в «МЮ» главным вариантом на замену Роналду рассматривается нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе. В числе альтернативных вариантов принят и форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Продажа Роналду возможна уже в ближайшее зимнее трансферное окно, поскольку «МЮ» не намерен оттягивать решение вопроса до истечения контракта португальца летом 2023 года. Процесс обсуждения возможных трансферов ускорился после скандального интервью Роналду, в котором тот раскритиковал работу тренерского штаба и руководства.

источник: «Советский спорт»
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