«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду на Мбаппе

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен ускорить процесс перехода португальского нападающего Криштиану Роналду в другой клуб, сообщают английские СМИ.
По данным источника, в «МЮ» главным вариантом на замену Роналду рассматривается нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе. В числе альтернативных вариантов принят и форвард «Наполи» Виктор Осимхен.
Продажа Роналду возможна уже в ближайшее зимнее трансферное окно, поскольку «МЮ» не намерен оттягивать решение вопроса до истечения контракта португальца летом 2023 года. Процесс обсуждения возможных трансферов ускорился после скандального интервью Роналду, в котором тот раскритиковал работу тренерского штаба и руководства.
источник: «Советский спорт»