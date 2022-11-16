Полузащитник сборной Франции Камавинга подвергся расистским оскорблениям

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга стал жертвой расистских оскорблений, сообщают французские СМИ.

Травля началась после того, как игрок на тренировке столкнулся с хавбеком сборной Кристофером Нкунку. В результате жесткого отбора мяча, Нкунку получил серьезную травму, из-за которой рискует не выступить на чемпионате мира в Катаре.

Болельщики оставили немало негативных комментариев, в том числе и на расовой почве.

Травмированный Нкунку в заявке сборной уже заменен на нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Ранее на расистские оскорбления жаловался нападающий сборной Килиан Мбаппе, который рассказал о том, что готов был даже завершить из-за этого карьеру в сборной.

Сборная Франции на чемпионате мира сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.