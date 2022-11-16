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Экс-капитан «Челси» и сборной Англии по футболу Кэхилл завершил карьеру

Двукратный чемпион Англии решил сосредоточиться на новом этапе.
16 ноября 2022 15:03
автор: Александр Евграфов

Экс-капитан «Челси» и сборной Англии по футболу Гари Кэхилл объявил на своей странице в социальных сетях о завершении карьеры.

«Игра в футбол принесла мне массу удовольствия и я добился успеха. Я достиг всего, о чем мечтал. Это со мной навсегда. Принять решение о завершении карьеры было сложно. Я 20 лет тренировался каждый день, прилагая усилия, чтобы удержать лучшую форму для матчей, помочь командам, в которых выступал, прийти к успеху. У меня было время обдумать варианты и я после долгих размышлений я решил, что сейчас самое время перейти к следующему этапу», - говорится в сообщении.

Кэхилл дважды становился чемпионом Англии в составе «Челси», дважды выигрывал Кубок Англии и один раз Кубок футбольной лиги. На счету Кэхилла победы в Лиге чемпионов (2011/12), дважды он выигрывал Лигу Европы (2012/13, 2018/19).

36-летний Кэхилл провел более 60 матчей за сборную Англии, забив пять мячей.

После ухода из «Челси» в 2019 году Кэхилл выступал за «Кристал Пэлас» и «Борнмут».

источник: «Советский спорт»
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