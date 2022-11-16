«Бавария» планирует назначить Рибери послом клуба

Бывший вингер сборной Франции и «Баварии» Франк Рибери может стать послом немецкого клуба. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По информации источника, переговоры уже ведутся по этому вопросу. Рибери готов присоединиться к бывшим футболистом «Баварии», таким как Джоване Элбер и Клаудио Писарро, у которых похожие задачи.

Отметим, что последним клубом в карьере 39-летнего француза стала «Салернитана». 21 октября игрок принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 годы. В составе мюнхенской команды он провел 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 результативные передачи.