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Валерий Масалитин о Слуцком: Топовый тренер, который в итоге не справился

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об уходе российского специалиста Леонида Слуцкого из казанского «Рубина».
16 ноября 2022 16:49

«Есть какие-то внутренние обстоятельства, которые повлияли. Задача была поставлена, были, наверно, исполнены все его пожелания по комплектованию, по деньгам. А результата не было. Поэтому, наверно, приняли решение, что на сегодняшний день его пребывание в клубе нецелесообразно.

Это наш некогда топовый тренер, который и ЦСКА приводил к победам, и сборную возглавлял, и еще что-то. И в итоге не справился с командой Первой лиги, это, конечно, скажем так, никуда не годится. Его уровень, его опыт должны были сказаться, но почему-то не произошло этого. Возможно, где-то творческий кризис наступил у него. Нужно сделать паузу, оценить это все», — заявил Масалитин «Газете.Ru».

В СМИ также появилась информация, что Слуцкий может возглавить «Пари Нижний Новгород».

«Вообще, честно говоря, непонятным будет его назначение, если это произойдет. Был «Рубин», который ему доверил возвращение в Российскую премьер-лигу, а тут он уходит и возглавляет другую команду… Я думаю, это просто слухи», — отметил экс-игрок ЦСКА.

Клуб из столицы Татарстана 15 ноября объявил об отставке Слуцкого с поста главного тренера по собственному желанию. После 18 туров Первой лиги казанская команда набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей владикавказской «Алании» составляет четыре очка.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством в сезоне-2021/22 команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Слуцкий принял решение об уходе из казанского клуба сразу после матча Первой лиги с красноярским «Енисеем».

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