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Чистяков и Бакаев – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Факела»

Встреча начнется в 18.00 мск.
16 ноября 2022 17:21
автор: Артур Гичунцев

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа ФОНБЕТ Кубка России с воронежским «Факелом».

Как сообщает клубаня пресс-служба, с первых минут на поле появятся: Кержаков, Сантос, Круговой, Чистяков, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Мантуан, Бакаев, Клаудиньо, Кассьерра.

Напомним, матч пройдет в Воронеже и начнется в 18.00 по Москве.

В данный момент питерцы занимают 3-е место в своей группе, набрав 6 очков. У «Факела» – последнее, 4-я позиция и ни одного очка.

источник: «Советский спорт»
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