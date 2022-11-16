Чистяков и Бакаев – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Факела»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа ФОНБЕТ Кубка России с воронежским «Факелом».
Как сообщает клубаня пресс-служба, с первых минут на поле появятся: Кержаков, Сантос, Круговой, Чистяков, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Мантуан, Бакаев, Клаудиньо, Кассьерра.
Напомним, матч пройдет в Воронеже и начнется в 18.00 по Москве.
В данный момент питерцы занимают 3-е место в своей группе, набрав 6 очков. У «Факела» – последнее, 4-я позиция и ни одного очка.
источник: «Советский спорт»