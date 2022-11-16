Слуцкий может быть назначен на пост главного тренера «Краснодара»

«Краснодар» может в ближайшее время объявить о назначении нового главного тренера.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что нынешний наставник »быков» Александр Сторожук скоро будет отправлен в отставку.
По информации «Метарейтинг», руководство «Краснодара» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Специалист покинул «Рубин» 15 ноября.
Краснодарский клуб начал переговоры со Слуцким.
Отметим, что «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 17 матчах.
источник: «Метарейтинг»