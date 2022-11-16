Валерий Масалитин о победе «Ахмата» над «Зенитом»: Опытный тренер в грозненском клубе - Ташуев

Грозненская команда под руководством Сергея Ташуева сенсационно обыграла со счетом 2:1 «Зенит» в Санкт-Петербурге и нанесла подопечным Сергея Семака первое поражение в текущем сезоне чемпионата России.

«Это было предсказано еще по составу, по всему в комплексе, что «Зенит» сегодня опережает всех по всем показателям. Что касается этого поражения, то пришел опытный тренер в «Ахмат», Ташуев, который грамотно поставил игру, который разработал схему, и эта схема сработала. Да, этого хватило практически на тайм, а во втором тайме не хватило «физики», чтобы выдержать. Исправят они это, и, я думаю, будет очень хорошая команда, которая просто так очки не будет отдавать.

Вот чем силен «Зенит»? Средней линией. Поэтому надо среднюю линию насыщать , играть, не давать им развернуться, этим бразильцам. Тот же «Спартак», у него очень хорошая передняя линия. И выходить против «Спартака» только с тремя центральными защитниками, которые не соответствуют, допустим, уровню, тяжело. Надо насыщать заднюю линию и зон не давать, тогда будут результаты. Вот это сработало у «Ахмата» с «Зенитом».

А без поражений нет побед, этот проигрыш тоже на пользу должен быть, чтобы они переосмыслили. Все-таки мы видели игры, и очень хорошие, в исполнении «Зенита», особенно дома, а на выезде у них также осечки были – с тем же «Ахматом» (0:0 в 4-м туре РПЛ), с «Химками» в начале сезона (1:1 в 1-м туре РПЛ), когда был недооценен соперник. Тем веселее будет наш чемпионат, интереснее. Если команды укрепятся, ЦСКА или «Спартак», другие клубы, то мы можем и получить какую-нибудь интригу», — заявил Масалитин «Газете.Ru».

После 17-ти туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который набрал 42 очка. «Ахмат» идет шестым с 26 баллами.