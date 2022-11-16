«Почему всегда возникают слухи о «Челси»?». Азар - о возможном возвращении в клуб АПЛ

Бельгийский форвард «Реала» Эден Азар отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Челси».

Напомним, ранее 31-летний футболист заявил, что готов покинуть мадридский клуб.

«Никогда не был близок к возвращению в чемпионат АПЛ или уходу из «Реала». Из »Челси» со мной никто не контактировал. Почему всегда возникают слухи о лондонском клубе? Без понятия, честно», — цитируют Азара зарубежные СМИ.

Отметим, что Эден выступал за «Челси» с 2012 по 2019 годы. Его трансфер в «Реал» стал самым дорогим в истории испанской команды.

В текущем сезоне бельгиец провел шесть матчей, в которых забил один гол.