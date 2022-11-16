Ирландия совместно с Великобританией подала предварительную заявку на проведение Евро-2028

Определились еще несколько стран, которые претендуют на проведение чемпионата Европы, который состоится в 2028 году.
Как сообщают зарубежные СМИ, совместную заявку подали Ирландия и государства Великобритании (Северная Ирландия, Англия, Уэльс, Шотландия).
Также известен слоган заявки. Он звучит так - «Футбол для всех. Футбол во благо. Футбол для будущего».
Отметим, что в заявке стран указаны четырнадцать стадионов, которые могут принять матчи чемпионата. Окончательный список арен опубликуют в апреле.
Добавим, что ранее заявку на проведение ЧЕ-2028 подала Турция.
источник: «Советский спорт»