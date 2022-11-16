Ринат Билялетдинов: Давит, что не играем с командами из топ-20 ФИФА

«Состав сборной для того и обновлен, чтобы проверить его в игре. Посмотрим, как ребята из разных клубов будут взаимодействовать на уровне сборной. Соперник хороший — не надо смотреть на то, что он невысоко в рейтинге ФИФА. На домашнем стадионе у них будет и желание, и движение — это все равно лучше, чем двусторонняя игра.

В предыдущем матче сборная не показала игры, которой от нее ожидали? Она и завтра ее не покажет. Накал все-таки не тот. И все равно давит, что мы не играем товарищеский матч с командой, условно, из топ-20 рейтинга ФИФА. Вот две причины, по которым мы не увидим искрометной игры, которой бы нам хотелось. Но все равно определенный интерес есть», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Матч между сборными России и Таджикистана состоится в четверг, 17 ноября. Игра пройдет в Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым.