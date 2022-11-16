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Гаджи Гаджиев: Задачей игры против Таджикистана является проверка резерва сборной

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными России и Таджикистана. По его мнению, главное проверить новичков национальной команды.
16 ноября 2022 19:00

«Одной из задач такой игры является проверка ближайшего резерва сборной. Тем более, что этот резерв сегодня, как мне кажется, реально подошел к уровню национальной команды. Жалко, что нельзя его проверить на официальном, серьезном уровне. Но и по таким матчам можно игрокам дать кое-какую оценку. И главный тренер с ними поближе познакомится в процессе подготовки к играм», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Сборная России сыграет с национальной командой Таджикистана в четверг, 17 ноября. Матч пройдет в Душанбе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следующим соперником российской сборной будет Узбекистан — товарищеская игра с этой командой пройдет в Ташкенте 20 ноября.

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