Ринат Билялетдинов: Сборная должна жить

«Пусть Россия и отстранена от международных соревнований, я считаю, что такие матчи все равно нужно проводить. Не то чтобы вынь да положь — можно, конечно, и без них обойтись. Но сборная должна жить, ребята должны ощущать, что национальная команда есть и матчи проводится. Кто же знает, сколько это продлится — вариантов развития событий может быть несколько. Будем искать соперников для товарищеских матчей в Азиатской конфедерации футбола.

Иран освободится после чемпионата мира — это серьезная команда. Может быть, Южная Корея сможет с нами сыграть. С тем же Катаром мы можем встретиться. А дальше — можно и из Африки кого-то посмотреть. С любой африканской командой, которая попадает в финальную стадию чемпионата мира, может быть хороший спарринг», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

В четверг, 17 ноября, сборная России в Душанбе проведет товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. А 20 ноября подопечные Валерия Карпина в Ташкенте сыграют со сборной Узбекистана.