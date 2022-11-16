Ринат Билялетдинов: Роналду предложат остаться друзьями. Он великий игрок

«Подобные заявления, конечно, не останутся без внимания. И ему предложат прекратить сотрудничество и остаться друзьями — допускаю такой вариант развития событий. А если он останется в клубе, то не все болельщики, которые боготворили Роналду, будут относиться к нему так же, как 15 лет назад.

Для чего ему нужно было это интервью? Возможно, завести себя, найти в себе еще какую-то мотивацию, спортивную злость. Видимо, в 37 лет он еще хочет себе что-то доказать — великие спортсмены этим качеством обладают. Не то чтобы уйти, хлопнув дверью, а еще достигнуть каких-то высот. Когда ты многое выиграл, если не все, тяжело найти такую мотивацию, и, может быть, это интервью его как-то подхлестнет.

Потом, он такой игрок, который имеет право высказаться. Как правило, сор из избы не выносится, и в контрактах есть пункты о неразглашении информации во вред клубу. Наверняка у него такой пункт есть, и он его нарушил, обсуждая ситуацию. Но все-таки великий игрок, наверное, в какой-то степени может проигнорировать эти правила. Я на все это смотрю без внутреннего накала, ни за кого не переживаю», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».