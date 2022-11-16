Глейзер примет решение о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кто примет решение по поводу будущего форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщают зарубежные СМИ, вопрос о нахождении 37-летнего футболиста в стане «красных дьяволов» находится под контролем совладельца клуба Джоэла Глейзера. Агент португальца Жорже Мендеш должен представить «МЮ» предложения от команд, которые готовы купить Роналду.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер »Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после откровенного интервью игрока заявил, что нападающий больше не должен выступать за клуб. Руководство манкунианцев поддержало наставника в конфликте с Криштиану.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.