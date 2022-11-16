Маунт может продлить контракт с «Челси» до конца ноября

Хавбек «Челси» Мэйсон Маунт может продлить свой контракт в ближайшее время.

Как сообщают зарубежные СМИ, переговоры по этому вопросу между руководством лондонского клуба и 23-летним футболистом должны быть завершены до конца ноября.

Отмечается, что встречи представителей Маунта и клуба по поводу нового соглашения начались летом. Полузащитник ранее отклонить предложение о семилетнем контракте.

Добавим, что Мэйсон примет участие в ЧМ-2022 в составе сборной Англии.

В текущем сезоне Маунт провел девять матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевых передачи.