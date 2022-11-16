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Сергей Ташуев: «Зенит» еще не чемпион

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение «Зенита» от грозненской команды. У «Зенита» первое поражение от «Ахмата» в нынешнем чемпионате России.
16 ноября 2022 20:35

— Поражение, может, хоть немного выбьет «Зенит» из колеи, или они реально уже чемпионы?

— «Зенит» сейчас, наоборот, консолидируется и поймет, что нельзя расслабляться. В начале нашего матча было видно, что «Зенит» вышел обыгрывать нас «на классе» — не ожидали, что мы будем агрессивно прессинговать. Мы этим воспользовались.

«Спартак» сейчас точно жалеет, что не обыграл «Сочи» — разница очков стала бы еще меньше. «Зенит» еще не чемпион — все впереди. Но теперь они поняли, что нужно выкладываться на полную, - передает слова Ташуева Sport24.

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