Сергей Ташуев: «Зенит» еще не чемпион

— Поражение, может, хоть немного выбьет «Зенит» из колеи, или они реально уже чемпионы?

— «Зенит» сейчас, наоборот, консолидируется и поймет, что нельзя расслабляться. В начале нашего матча было видно, что «Зенит» вышел обыгрывать нас «на классе» — не ожидали, что мы будем агрессивно прессинговать. Мы этим воспользовались.

«Спартак» сейчас точно жалеет, что не обыграл «Сочи» — разница очков стала бы еще меньше. «Зенит» еще не чемпион — все впереди. Но теперь они поняли, что нужно выкладываться на полную, - передает слова Ташуева Sport24.