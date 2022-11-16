С трибуны «Олд Траффорд» демонтировали баннер с изображением Роналду

На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» демонтировали плакат с изображением португальского форварда Криштиану Роналду.
Как сообщают зарубежные СМИ, баннер с 37-летним футболистом сняли сегодня. Постер находился на восточной трибуне «Олд Траффорд», за статуей бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Мэтта Басби.
Напомним, что несколько дней назад Роналду дал интервью, в котором раскритиковал руководство манкунианцев и главного тренера клуба Эрика тен Хага.
Добавим, что В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в АПЛ и Лиге Европы. Роналу забил три мяча и отдал две голевые передачи.
источник: «Советский спорт»