Эксперты предупреждают: чемпионат мира в Катаре станет ярче и интереснее, чем все предыдущие

Будет ли на турнире забит гол пяткой, коснется ли вратарь мяча на чужой половине поля, получит ли Роналду желтую карточку за симуляцию?

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