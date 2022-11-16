Сергей Ташуев: Рамзан Кадыров сумел поднять республику

«Все, что было около года назад, из прошлой жизни». Карпин — перед Таджикистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча в Таджикистане высказался о чемпионате мира, Артеме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом.