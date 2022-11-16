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Сергей Ташуев: Рамзан Кадыров сумел поднять республику

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью корреспонденту Sport24 рассказал о важности Рамзана Кадырова в истории становления Чечни.
16 ноября 2022 22:01

— Грозный вашей молодости и современный — два разных города?

— Те события, которые были в 90-е, сильно изменили город в свое время. Но сейчас Грозный отлично выстроен, красив и ухожен. Здесь стало много туристов. Проезжая по улицам, первое время даже не узнавал места своего детства. Глядя на ультрасовременные здания, перед глазами всплывала картинка того, старого города. Накатывали теплые воспоминания.

Рамзан Кадыров — личность. Он сумел поднять республику из руин. Хорошее состояние Чечни — его заслуга. Лакмусовая бумажка его работы — благосостояние людей и уровень жизни в республике. В Грозном сейчас проводится множество различных конференций, концертов, научных мероприятий. Молодежь здесь тоже очень продвинутая. Все это — заслуга Кадырова, который сумел выстроить правильную систему развития своего народа.

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