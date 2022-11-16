«Краснодар» не ведет переговоров со Слуцким

Экс-главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий будет работать экспертом на ТВ во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров.

«Никакой «Краснодар» им и близко не интересуется, кстати», – добавил журналист в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что представители «быков» вышли на связь с 51-летним специалистом, чтоб обсудить возможное сотрудничество.

Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» по собственному желанию. Его уход состоялся 15 ноября.