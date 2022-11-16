Семак пожаловался на состав «Зенита» после матча с «Факелом»

Сегодня, 16 ноября, «Зенит» обыграл «Факел» в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил бразильский вингер Малком.

Главный тренер питерцев Сергей Семак поделился эмоциями после выездной победы. В частности, он заявил, что отъезд футболистов в национальные сборные серьезные ударил по составу команды.

«Сегодня у нас 14 игроков. Конечно, этого недостаточно. И дальше матчей будет больше, когда продолжится Кубок, будет по две игры в неделю, и нужна ротация. Травмы… Думаю, количество игроков у «Факела» больше, чем у нас.

Если вы посмотрите на заявку, то у «Факела» она больше по игрокам, на которых они могут рассчитывать. Конечно, мы всегда «за», если кто-то изъявит желание получать больше игровой практики, но не в ущерб интересам нашего клуба», – заявил тренер пресс-службе питерцев.

После матча с «Факелом» подопечные Семака набрали 9 очков и занимают 2-е место в группе, уступая лидирующему «Спартаку» 3 балла. Что касается воронежского клуба, то он идет на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка.