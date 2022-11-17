Мяч, забитый Марадоной на ЧМ-86 в матче с Англией, продан на аукционе

В аукционном доме Graham Budd Auctions прошли торги, на который был выставлен футбольный мяч с ЧМ-1986.

Как сообщают британские СМИ, речь идет о мяче с матча четвертьфинала Аргентина - Англия (2:1), в котором отличился Диего Марадона. Эпизод со взятием ворот назван «рукой бога».

Отметим, что футбольный снаряд продан с аукциона за два миллиона фунтов стерлингов. Мяч находился во владении Али Бин Насера из Туниса, который работал судьей на той встрече.

Напомним, что в мае была продана футболка Марадоны, в которой он забил этот гол. Майку аргентинца реализовали за 9,28 миллиона долларов.