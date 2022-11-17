World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Виталий Кафанов: Волнуюсь за Сафонова. Матвей ментально сильный

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в беседе с российскими СМИ поделился мнением по поводу психологического состояния основного вратаря национальный команды Матвея Сафонова, который в последних матчах за «Краснодар» допустил несколько грубых ошибок. Также Кафанов выразил поддержку в отношение футболиста
17 ноября 2022 00:06

— У Сафонова в нескольких турах подряд случались результативные ошибки. Как сделать так, чтобы это не стало тенденцией?

— Я очень волнуюсь. Этот период бывает у вратарей. Надо спокойно разобраться, в какой ситуации какая ошибка сделана, чтобы их не повторять. Ошибки же были разные. Психологически, я думаю, Сафонов — парень крепкий, его это не надломит. Матвей ментально сильный.

— Какую работу с Сафоновым вы планируете провести на этих сборах?

— Разбирать эпизоды с голами — дело тренера. Я хочу понять, что у него сейчас в голове. В каком психологическом состоянии он находится — для меня это важно. Играть Сафонов умеет. Ему надо забыть ошибки, которые были, раз он приехал в сборную, и показать, что он нужен сборной.

— Что вы посоветовали бы Сафонову в этой ситуации?

— Надо забыть те ошибки и вспомнить хорошие игры, те же матчи со Словакией и Словенией. Я подготовил видео, где Сафонов спасает «Краснодар». Это же он спасает, не кто-то другой. Чтобы Матвей понял, что он может. Сейчас важнее, чтобы у него была уверенность.

— Если Сафонов все же примет участие в одном из товарищеских матчей сборной, это может стать поддержкой для Матвея?

— Поэтому Сафонова и вызвали. Мы даем понять, что в сборной тренеры в тебя верят, несмотря на неудачные игры. А беседовать еще будем. Будет теория с большим количеством видеоматериала. Думаю, все это должно помочь Сафонову вернуться в нормальное состояние.

Это интересно:
Валерий Карпин не собирается вызывать Дзюбу в сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что экс-форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба не станет игроком сборной России.
17.11.2022 00:38
Футбол
Антон Зиньковский: В Катар не поеду. Не хочу, ха-ха
Российский полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский сообщил, что будет смотреть за игрой футболистов во время чемпионата мира 2022 в Катаре.
17.11.2022 00:38
Футбол
Мяч, забитый Марадоной на ЧМ-86 в матче с Англией, продан на аукционе
Легендарный футболист скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет.
17.11.2022 00:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Карпин не собирается вызывать Дзюбу в сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что экс-форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба не станет игроком сборной России.
17.11.2022 00:07
Футбол
Виталий Кафанов: Волнуюсь за Сафонова. Матвей ментально сильный
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в беседе с российскими СМИ поделился мнением по поводу психологического состояния основного вратаря национальный команды Матвея Сафонова, который в последних матчах за «Краснодар» допустил несколько грубых ошибок. Также Кафанов выразил поддержку в отношение футболиста
17.11.2022 00:06
Футбол
«Фламенго» предложил 6,5 миллионов евро «Спартаку» за Айртона
Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов.
16.11.2022 23:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Виталий Кафанов: Волнуюсь за Сафонова. Матвей ментально сильный
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в беседе с российскими СМИ поделился мнением по поводу психологического состояния основного вратаря национальный команды Матвея Сафонова, который в последних матчах за «Краснодар» допустил несколько грубых ошибок. Также Кафанов выразил поддержку в отношение футболиста
16.11.2022 23:44
Футбол
Властимил Петржела: Если РФС предложит 1 млн евро, никто не будет играть с Россией
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная Чехии не согласится на матч со сборной России даже за большие деньги.
16.11.2022 23:25
Футбол
Сергей Ташуев: Армия поломала мне карьеру игрока
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью российским СМИ рассказал о начале своей тренерской карьеры. И поделился, что помешало ему стать профессиональным игроком.
16.11.2022 23:16
Футбол
Германия победила Оман в товарищеском матче благодаря голу Фюллькруга
Игра прошла в городе Маскат.
16.11.2022 23:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Наследник Бобровского зажег в Санкт-Петербурге! Итоги «Лига Ставок Кубка Будущего»
Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», одержав победы во всех матчах.
«Все, что было около года назад, из прошлой жизни». Карпин — перед Таджикистаном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча в Таджикистане высказался о чемпионате мира, Артеме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом.
Один Малком в поле воин! Как бразильский лидер вывел «Зенит» в плей-офф Кубка России
Питерцы победили в Воронеже «Факел» (2:0) благодаря дублю Малкома и обеспечили себе выход из группы Кубка России.
«Фукс — нулевой, Карраскаль- халявщик, а Заболотному пора в Казахстан». Пономарев разнес ЦСКА Федотова
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги выступления армейцев в первой части сезона-2022/23.
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика