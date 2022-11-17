Виталий Кафанов: Волнуюсь за Сафонова. Матвей ментально сильный

— У Сафонова в нескольких турах подряд случались результативные ошибки. Как сделать так, чтобы это не стало тенденцией?

— Я очень волнуюсь. Этот период бывает у вратарей. Надо спокойно разобраться, в какой ситуации какая ошибка сделана, чтобы их не повторять. Ошибки же были разные. Психологически, я думаю, Сафонов — парень крепкий, его это не надломит. Матвей ментально сильный.

— Какую работу с Сафоновым вы планируете провести на этих сборах?

— Разбирать эпизоды с голами — дело тренера. Я хочу понять, что у него сейчас в голове. В каком психологическом состоянии он находится — для меня это важно. Играть Сафонов умеет. Ему надо забыть ошибки, которые были, раз он приехал в сборную, и показать, что он нужен сборной.

— Что вы посоветовали бы Сафонову в этой ситуации?

— Надо забыть те ошибки и вспомнить хорошие игры, те же матчи со Словакией и Словенией. Я подготовил видео, где Сафонов спасает «Краснодар». Это же он спасает, не кто-то другой. Чтобы Матвей понял, что он может. Сейчас важнее, чтобы у него была уверенность.

— Если Сафонов все же примет участие в одном из товарищеских матчей сборной, это может стать поддержкой для Матвея?

— Поэтому Сафонова и вызвали. Мы даем понять, что в сборной тренеры в тебя верят, несмотря на неудачные игры. А беседовать еще будем. Будет теория с большим количеством видеоматериала. Думаю, все это должно помочь Сафонову вернуться в нормальное состояние.