Антон Зиньковский: В Катар не поеду. Не хочу, ха-ха

«На чемпионат мира в Катар вряд ли поеду. За кого буду болеть? Я больше персонально слежу. Нравится смотреть за игрой футболистов, причём вне зависимости от позиций. Если всё же выбирать сборные, то, наверное, Франция и Бельгия мне симпатичны больше остальных. Победа Аргентины на последнем чемпионате мира Месси в карьере? Не, не хочу, ха-ха», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом Чемпионата.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Катарская сборная сыграет в матче открытия с командой Эквадора в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.