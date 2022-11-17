Уткин рассказал, за кого планирует болеть на чемпионате мира

Известный комментатор и блогер Василий Уткин признался, что на чемпионате мира в Катаре будет переживать за сборную Нидерландов.

«За Голландию планирую болеть. Именно за нее. Исторически еще за Францию и Испанию, но, пожалуй, больше всего мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла Голландия», - сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, турнир стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.