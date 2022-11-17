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Уткин рассказал, за кого планирует болеть на чемпионате мира

Турнир в Катаре стартует 20 ноября.
17 ноября 2022 11:01
автор: Александр Шульгин

Известный комментатор и блогер Василий Уткин признался, что на чемпионате мира в Катаре будет переживать за сборную Нидерландов.

«За Голландию планирую болеть. Именно за нее. Исторически еще за Францию и Испанию, но, пожалуй, больше всего мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла Голландия», - сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, турнир стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: Сайт Василия Уткина
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