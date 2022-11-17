Иньеста верит, что сборная Испании может выиграть чемпионат мира

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андреас Иньеста считает, что «красной фурии» по силам выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Сможет ли Испания в этом году выиграть чемпионат мира? Я верю в эту сборную, тренера и игроков. Я думаю, что, если они проявят уверенность и способность выстоять в трудные моменты, они смогут добиться победы. Я уверен в этой команде.

Энрике? Тренер всегда должен быть лидером команды. Мне нравится, как он управляет своими командами и как выжимает максимум из игроков. Это очень важно», - приводит слова ветерана испанская пресса.

Напомним, что соперниками испанцев по групповому этапу станут команды Германии, Японии и Коста-Рики.

Финал первенства пройдет 18 декабря.