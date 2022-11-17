Экс-игрок «Баварии» Демикелис возглавил «Ривер Плейт»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Мартин Демикелис возглавил «Ривер Плейт».

Как сообщает пресс-служба аргентинского клуба, контракт со специалистом рассчитан до декабря 2025 года.

Напомним, футболист начинал в клубе из Буэнос-Айреса свою взрослую карьеру, выиграв в его составе четыре чемпионских титула.

Столько же побед в АПЛ принесло ему выступление за «Манчестер Сити». А вместе со сборной Аргентины игрок становился обладателем Кубка Америки.

Сейчас специалисту 42 года.