Экс-игрок «Баварии» Демикелис возглавил «Ривер Плейт»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Мартин Демикелис возглавил «Ривер Плейт».
Как сообщает пресс-служба аргентинского клуба, контракт со специалистом рассчитан до декабря 2025 года.
Напомним, футболист начинал в клубе из Буэнос-Айреса свою взрослую карьеру, выиграв в его составе четыре чемпионских титула.
Столько же побед в АПЛ принесло ему выступление за «Манчестер Сити». А вместе со сборной Аргентины игрок становился обладателем Кубка Америки.
Сейчас специалисту 42 года.
источник: ФК «Ривер Плейт»