«Спартак» и «Динамо» ведут охоту за черногорским форвардом

Черногорский нападающий сербской «Црвены Звезды» Мирко Иванич может стать игроком московского «Спартака» или «Динамо».

По информации сербской прессы, кроме российских клубов на футболиста претендует также итальянская «Сампдория». При этом руководство белградцев не намерено отпускать форварда куда-либо, хотя может получить три миллиона евро от его продажи.

В текущем сезоне 29-летний Иванич провел 22 матча, в которых забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.

В списке бывших клубов футболиста есть белорусский БАТЭ.