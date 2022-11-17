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Юри Алберто не хочет возвращаться в «Зенит»

Форвард планирует остаться в Бразилии.
17 ноября 2022 13:22
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто, принадлежащий питерскому «Зениту», не планирует возвращаться в Россию.

«Я очень хочу продолжить играть здесь и надеюсь, что это осуществимо. Я никогда не ощущал такого единства с клубом за такой короткий срок. Это восхитительно. Многое зависит от руководства, от президента «Зенита», от других вещей. Я думаю, что мне проще остаться здесь, я очень этого хочу», - приводит слова футболиста бразильская пресса.

Напомним, Алберто перешел в «Зенит» в январе 2022 года и провел за клуб 15 матчей в сезоне-2021/22, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

После решения УЕФА об отстранении российских клубов от участия в еврокубках, а также заявления ФИФА о том, что легионеры могут приостанавливать контракты с клубами РПЛ Алберто ушел в аренду на родину, в «Коринтианс», в 17 матчах за который забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.

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