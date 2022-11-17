Австралийская футбольная лига сделала предложение нападающему «Манчестер Юнайтед» Роналду

Генеральный директор австралийской футбольный лиги Дэнни Таунсенд собирается привезти в свой турнир нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы в нем заинтересованы, мы учли все риски и готовы сделать предложение Роналду», - сказал Таунсенд американским журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер »Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после откровенного интервью игрока заявил, что нападающий больше не должен выступать за клуб. Руководство манкунианцев поддержало наставника в конфликте с Криштиану.