Жирков посоветовал всем не ждать его в новом клубе

Бронзовый призер Евро-2008 Юрий Жирков в свежем интервью изданию «РБ-Спорт» заявил, что его не надо ждать в каком-либо клубе, а сам он не ищет новых предложений.

При этом Жирков не стал подтверждать, что завершил спортивную карьеру.

«Дети, семья. В музеи хожу. Люблю в исторической тематике», - рассказал легенда российского футболу изданию о своем времяпрепровождении.

Напомним, что с января этого года Жирков выступал за «Химки». Всего за подмосковную команду он отыграл три встречи, не отличившись результативными действиями. По окончании сезона-2021/22 опытный футболист расторг контракт с клубом РПЛ.