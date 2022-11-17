Каладзе рассказал, как советовал «Милану» подписать Кварацхелию

Экс-игрок «Милана» Каха Каладзе рассказал, что советовал «россонери» приобрести грузинского Хвичу Кварацхелию, который в итоге перебрался в «Наполи».

«Да, у меня была возможность посоветовать Хвичу. «Милан» же сказал, что посмотрит его, понаблюдает. Я их могу понять. Очень трудно заплатить такую сумму за игрока, который не выступает в Лиге чемпионов», - сказал Каладзе на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, что 21-летний Хвича перешел в «Наполи» в июле этого года из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. В этом сезоне он провел за итальянский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отметился десятью голевыми передачами.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 млн евро.