«Челси» и Мэйсон Маунт не могут договориться о новом контракте

Английский «Челси» и Мэйсон Маунт о не могут договориться о новом контракте. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, за ситуацией следят «Ливерпуль» и «Ювентус» - они изучают возможность подписания игрока.

Напомним, Мэйсон является воспитанником лондонского клуба. Всего за основной состав он провел 181 матч, забил 32 мяча и отдал 37 результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 75 млн евро.