Сантуш - о скандальном интервью Роналду: Не вижу, чтобы кого-то в сборной это волновало

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш отреагировал на скандальное интервью форварда национальной команды Криштиану Роналду.

«Интервью не имеет никакого отношения к сборной, в нем нет ни слова о ней. Сейчас много говорят о толерантности, и я не вижу, чтобы в сборной это кого-то беспокоило», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что несколько дней назад Роналду дал интервью, в котором раскритиковал руководство »Манчестер Юнайтед» и главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Добавим, что В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в АПЛ и Лиге Европы. Роналду забил три мяча и отдал две голевые передачи.