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Почеттино заявил о готовности возглавить сборную Англии

С 2014 по 2019 год аргентинец работал с лондонским «Тоттенхэмом».
17 ноября 2022 17:17

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не стал скрывать, что готов возглавить сборную Англии.

По словам специалиста, он принимает активное участие в работе английских академий, которые готовят молодых футболистов.

«Мне здесь комфортно. Никогда не знаешь, что случится. Я открыт для всего», – добавил аргентинец, чьи слова приводят британские СМИ.

Напомним, последним местом работы Почеттино был французский «ПСЖ». Он покинул эту команду в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что 50-летний тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

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Почеттино заявил о готовности возглавить сборную Англии
С 2014 по 2019 год аргентинец работал с лондонским «Тоттенхэмом».
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