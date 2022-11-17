Почеттино заявил о готовности возглавить сборную Англии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не стал скрывать, что готов возглавить сборную Англии.

По словам специалиста, он принимает активное участие в работе английских академий, которые готовят молодых футболистов.

«Мне здесь комфортно. Никогда не знаешь, что случится. Я открыт для всего», – добавил аргентинец, чьи слова приводят британские СМИ.

Напомним, последним местом работы Почеттино был французский «ПСЖ». Он покинул эту команду в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что 50-летний тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Челси».