Невилл не сомневается, что «Манчестер Юнайтед» расстанется с Роналду после скандального интервью

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл уверен, что «красные дьяволы» в ближайшее время расстанутся с нападающим команды Криштиану Роналду после его скандального интервью.

«Когда ты говоришь подобные вещи, сотрудничество с тобой должно быть прекращено. И у меня нет сомнений, что «МЮ» придется сделать это в ближайшие несколько дней», - приводит слова прославленного футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что несколько дней назад Роналду дал интервью, в котором раскритиковал руководство »Манчестер Юнайтед» и главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Добавим, что В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в АПЛ и Лиге Европы. Роналду забил три мяча и отдал две голевые передачи.