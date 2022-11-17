Каха Каладзе рассказал об отношении к геям в Грузии: Они спокойно живут

Экс-игрок «Милана» и мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал об отношении к геям в Грузии.

«Их никто не преследует, не оскорбляет, они спокойно себе живут. А отношение к этому вопросу, путь, по которому они идут, - это сугубо их дело», - сказал политик на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Добавим, что Каладзе свою политическую карьеру начал в партии «Грузинская мечта», которая тогда еще была оппозиционной. После избрания лидера партобъединения Бидзины Иванишвили премьер-министром страны 25 октября 2012 года Каха был назначен министром энергетики и природных ресурсов Грузии. С 13 ноября 2017- го является мэром Тбилиси.