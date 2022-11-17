Жиру допустил, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата мира в Катаре.

«Я не ставлю себе никаких ограничений, это может быть мой последний турнир, но я не хочу ничего анонсировать, посмотрим после чемпионата мира. Моя мотивация оставаться на самом высоком уровне остается неизменной», - сказал Жиру французским журналистам.

Сборная Франции сыграет на чемпионате мира в одной группе с национальными командами Австралии, Дании и Туниса.

Команда Жиру начнет турнир 22 ноября в Эль-Вакре матчем против сборной Австралии.