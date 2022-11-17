Сборная России не смогла обыграть Таджикистан в гостевом товарищеском матче

Сборная России в гостевом товарищеском матче сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0.
Российские футболисты один раз поразили ворота соперника. После углового мяч в сетку на 85-й минуте отправил Даниил Уткин, но гол был отменен из-за нарушения правил Максима Осипенко.
Добавим, что вратарь сборной России Сергей Песьяков, который вышел игру в начале второго тайма, получил травму, обрабатывая мяч.
Песьяков был под прессингом игрока соперника и неудачно приземлился на искусственный газон.
В итоге, Сергея на 54-й минуте заменил Антон Шунин.
20 ноября команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Узбекистаном.
Товарищеский матч, Душанбе
Таджикистан - Россия - 0:0
Таджикистан: Ятимов, Сафаров, Джурабаев, Hanonov, Назаров, Умарбаев, Джурабоев, Панджшонбе, Мухаммаджон (Джалилов, А., 58), Джалилов М. (Самиев, 77), Мабатшоев (Кароматуллозада, 90).
Россия: Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 54), Осипенко, Солдатенков, Макарчук, Миранчук (Захарян, 46), Уткин, Глебов, Хлусевич, Садулаев (Мостовой, 79), Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Сычевой, 46).
Предупреждение: Хлусевич, 72.