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Сборная России не смогла обыграть Таджикистан в гостевом товарищеском матче

Матч закончился вничью.
17 ноября 2022 19:52
автор: Максим Скороходов

Сборная России в гостевом товарищеском матче сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0.

Российские футболисты один раз поразили ворота соперника. После углового мяч в сетку на 85-й минуте отправил Даниил Уткин, но гол был отменен из-за нарушения правил Максима Осипенко.

Добавим, что вратарь сборной России Сергей Песьяков, который вышел игру в начале второго тайма, получил травму, обрабатывая мяч.

Песьяков был под прессингом игрока соперника и неудачно приземлился на искусственный газон.

В итоге, Сергея на 54-й минуте заменил Антон Шунин.

20 ноября команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Узбекистаном.

Товарищеский матч, Душанбе

Таджикистан - Россия - 0:0

Таджикистан: Ятимов, Сафаров, Джурабаев, Hanonov, Назаров, Умарбаев, Джурабоев, Панджшонбе, Мухаммаджон (Джалилов, А., 58), Джалилов М. (Самиев, 77), Мабатшоев (Кароматуллозада, 90).

Россия: Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 54), Осипенко, Солдатенков, Макарчук, Миранчук (Захарян, 46), Уткин, Глебов, Хлусевич, Садулаев (Мостовой, 79), Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Сычевой, 46).

Предупреждение: Хлусевич, 72.

источник: «Советский спорт»
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